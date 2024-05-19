Из этого района украинские формирования уже долгое время ведут обстрелы мирных городов Донецкой Народной Республики

Российские военные, освободившие посёлки Новокалиново, Керамик и Архангельское к северу от Очеретино, продолжают наступательные действия, приближаясь к группировке украинских сил, которая уже много лет совершает атаки на город Горловка.

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Говорится о одной из самых крупных на Донбассе группировок ВСУ - действующей в окрестностях Нью-Йорка. Известно об ударах по гарнизону Вооружённых сил Украины по упомянутому населенному пункту и его близлежащим районам. Для поражения украинских формирований по его позициям применяются тяжёлая артиллерия и авиация, в том числе корректируемые фугасные авиабомбы.

"Нью-Йоркский" укрепрайон, находящийся под контролем Киева, остается одним из самых крупных и близко расположенных к Донецкой агломерации. Из этого района систематически обстреливают Горловку и другие города в Донецкой Народной Республики. Ликвидировав группировку украинских войск в этом направлении, можно наконец прекратить эти обстрелы. Поэтому Вооруженные силы России активно атакуют позиции киевских формирований различными видами вооружения, включая ФАБ-500, не давая ВСУ возможности восстановиться. Еще одной задачей является изоляция поля боя - лишение гарнизона снабжения и возможности безопасной ротации.