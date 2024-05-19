Украинские силы пытаются контратаковать и выбить российские войска, но все их атаки отражаются

Штурмующие отряды российского воздушно-десантного войска проникли в район Новый Часов Яра и смогли закрепиться в многоэтажной застройке. Об этом сообщают несколько российских источников.

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По последним данным, подразделения 98-й дивизии воздушно-десантных войск, не прекращая наступательные действия в районе Новый, смогли закрепиться на первой линии домов и удерживают свои позиции. Украинские формирования, пытаются выбить десантников, активно применют артиллерию и беспилотники, но российские военные не остаются в долгу, уничтожая контратакующие отряды.





Согласно сообщениям, наступление было проведено не с северного фланга, где российские подразделения вели атаки в районе Калиновки, а южнее. Бойцы смогли пройти через балку Ступки Голубовские и атаковать район Новый, расположенный за районом Канал. Занятие этих позиций заставит командование украинских войск принять решение о выводе группировки из района Канал, чтобы избежать окружения. В настоящее время район Канал играет ключевую роль, не позволяя российским силам выдвинуться к центру канала Северский Донец - Донбасс.

Успешное взятие района Новый нанесет серьезный удар по обороне района Канал, где находится группировка ВСУ, и может привести к отрезанию крупных сил из основной части гарнизона. Для выхода в район Новый десантные группы преодолели значительное расстояние через канал.