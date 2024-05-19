Сообщается, что вероятно были применены кассетные боеприпасы ATACMS.

Киевское правительство предприняло очередную атаку на Севастополь, ракетный удар был нанесен рано утром в воскресенье. По данным местных властей, атака не причинила ущерба гражданской инфраструктуре.

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Над Севастополем и некоторыми районами Крыма было объявлено предупреждение о воздушном налете, а Крымский мост был закрыт для движения. Власти Севастополя сообщили, что вооруженные силы Украины начали атаку ракетами, возможно, ATACMS с кассетной начинкой, как сообщалось в СМИ.

В то же время разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk был обнаружен над нейтральными водами недалеко от Севастополя во время ракетного обстрела.

"Ракетный обстрел закончился, и власти Севастополя теперь сообщают о падении обломков и кассетных бомб", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своем Telegram-канале.

С помощью беспилотников, была совершена атака в Краснодарском крае на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, там произошел пожар, который был успешно локализован. Оперативный штаб региона сообщил, что в атаке на Славянский и Кущевский районы участвовало более 10 беспилотных летательных аппаратов. Противовоздушные силы их перехватили, но поступают сообщения о падении обломков и пожаре в Кущевском районе. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.