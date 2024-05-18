Данная технология может позволить более эффективно использовать все имеющиеся ресурсы в обучении ИИ

Технологические корпорации ускоряют развитие технологий искусственного интеллекта. Baidu, крупнейшую поисковую систему в Китае, часто сравнивают с Google, и она прилагает все усилия, чтобы стать мировым лидером в области ИИ. По словам Робина Ли, генерального директора Baidu, компания разработала систему, которая объединяет графические процессоры разных производителей и использует их как единый вычислительный кластер для обучения ИИ. Об этом было объявлено в ежеквартальном отчете Baidu за 2024 год.

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Ли упомянул, что Baidu превращается из бизнеса, ориентированного на интернет, в бизнес, ориентированный на искусственный интеллект, а генератор искусственного интеллекта ERNIE станет новым ядром ее продуктов в 2025 году. Однако, ожидается, что Baidu столкнется с проблемами, тем более что это китайская компания, а США строго ограничивают экспорт передовых технологий, таких как чипы Nvidia, AMD и Intel, которые имеют решающее значение для разработки искусственного интеллекта.

Из-за нехватки доступного оборудования китайские компании вынуждены разрабатывать собственные графические процессоры, которые не такие продвинутые, как американского производства. Однако, как говорится, необходимость - мать изобретений. Китайские компании находят способы обойти санкции США, такие как покупка передовых графических процессоров на черном рынке и разработка новых решений.

"Используя наш технический опыт, теперь мы можем интегрировать графические процессоры разных производителей в единый вычислительный кластер для обучения ИИ. Наша платформа продемонстрировала высокую эффективность в этой конфигурации, которая состоит из сотен, даже тысяч графических процессоров. Это значительный прорыв из-за ограниченной доступности импортированных графических процессоров", - сказал Ли.

Если утверждение Ли верно, Baidu добилась технического прорыва. Эта технология позволяет компании комбинировать различные графические процессоры, объединяя мощные, но дефицитные графические процессоры американских производителей с более доступными, но более медленными графическими процессорами китайских производителей, такими как Lingjiu GP201 или Biren BR100, среди прочих.