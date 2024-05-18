Данная игра будет совмещать в себе элементы таких игр как Overwatch, Valorant, Smite, Orcs Must Die, Dota 2 и Team Fortress 2

Источник, близкий к проектам Valve, недавно поделился скриншотами предстоящей онлайн-игры от компании, которая стала предметом многочисленных спекуляций. Игру под названием Deadlock сравнивают с популярными шутерами, такими как Overwatch, Valorant и DOTA 2.

реклама

По словам Гейба Ньюэлла, игра представляет собой быстро развивающийся PvP-шутер, основанный на героях и позволяющий игрокам использовать предметы и способности. На скриншотах показаны два персонажа, одного из которых зовут Серый Коготь, и он использует стрелковое оружие для дальних атак.

Матчи в Deadlock проходят на большой карте с четырьмя полосами движения и включают элементы tower defense, предполагая, что игра будет представлять собой комбинацию шутера и МОБА. Ньюэлл описывает его как комбинацию Overwatch, Valorant, Smite, Orcs Must Die, Dota 2 и Team Fortress 2 от Valve.

Сеттинг игры сочетает в себе элементы стимпанка и фэнтези. Изначально Valve планировала использовать научно-фантастическую тематику, аналогичную Half-Life и Portal, но изменила направление после получения внутренних отзывов.

Deadlock может быть тем же проектом, который Тайлер МакВикер упоминал в 2022 году под названием Neon Prime. МакВикер также подтвердил, что в игре присутствуют элементы DOTA и что в ней задействован IceFrog, ведущий дизайнер DOTA и DOTA 2. Overwatch и Valorant, вероятно, будут наиболее очевидными конкурентами этого нового проекта Valve.