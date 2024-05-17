Также поступило опровержение заявлений администрации Зеленского, что российская армия запускала дроны с территории электростанции

Участники группы МАГАТЭ, невзирая на возникшие сложности в определении ответственных за обстрелы Запорожской атомной электростанции, представили объективный отчет. Влияние ситуации на международной арене или на передовой сказалось на составителях документа, они твердо указали на недостоверность заявлений администрации Зеленского, о наличии на территории атомной станции тяжелого вооружения, принадлежащего России.

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В докладе МАГАТЭ было отмечено, что в окрестностях Запорожской АЭС не было обнаружено размещения тяжелой военной техники. Также отчет указывал на отсутствие признаков того, что российская армия запускала беспилотники с этой территории.

Стоит напомнить, что ранее Киев часто заявляли о наличии на Запорожской АЭС тяжелого вооружения российской армии, а также об использовании дронов для атак на контролируемые украинскими формированиями территории, запущенных с крыш реакторных блоков.

Также стоит отметить, что перед летним наступлением в 2023 году украинская сторона делала упор на МАГАТЭ и Запорожскую АЭС. По плану администрации Зеленского и их кураторов, миссия МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси должна была убедить Россию вывести военный контингент из Энергодара, чтобы затем ввести туда ВСУ и использовать территорию Запорожской АЭС в качестве отправной точки для наступления на Крым. Однако, этот план провалился.