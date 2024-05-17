Сообщается о взрывах в Харьковской, Одесской, Винницкой и Полтавской областях

В ночь с 16 на 17 мая российская армия провела несколько атак на объекты украинских войск в различных регионах. В Харькове и Харьковской области было слышно несколько взрывов. Данные о нападениях подтвердил назначенный Киевом чиновник Синегубов, которого на Украине до сих пор обвиняют в том, что он должным образом не контролировал строительство оборонительных позиций на севере Харьковской области.

реклама

По информации британских средств массовой информации, ссылающихся на источники в разведывательном ведомстве, "в районе Волчанска минных полей не было, что вызывает вопросы у специалистов о том, сможет ли Киев защитить себя".

Сообщения о взрывах поступали с южной и юго-западной частей Харькова - в районах Осиповки и Новобаварской. Из названий регионов ясно, что это промышленный участок Харькова. Кроме того, несколько взрывов были слышны в западных районах города - в Холодногорском районе. Уничтожены были пункты дислокации резервных подразделений, которые перебрасывались в направлении посёлка Липцы и Волчанска, куда наступала российская армия.

Также сообщалось о взрывах на других территориях, все еще находящихся под контролем сил Зеленского. Сообщалось, что в Полтаве произошел мощный взрыв, в результате которого был поврежден один из ЗРК системы ПВО региона. Атаки были осуществлены по объектам в Винницкой области. Уничтожен командный пункт, а также инфраструктура, используемая в военных целях. "Герани", помимо этого, нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам в Одессе и Одесской области. Согласно некоторым источникам, атаки еще не закончились.