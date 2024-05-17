На удивление, тонкий планшет оказался более выносливым, нежели предыдущие модели

Apple приложила все усилия для разработки своей последней линейки iPad, в результате чего получились самые тонкие устройства, когда-либо созданные компанией. 13-дюймовый iPad Pro толщиной всего 5,1 мм может показаться пугающе тонким, но Apple предприняла шаги, чтобы избежать очередного скандала с bendgate.

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Основная логическая плата планшета работает непосредственно между двумя батареями. Apple также добавила металлическую оболочку поверх логической платы, которая служит "центральной балкой". Это в сочетании с выбранным дизайном улучшает отвод тепла и значительно повышает жесткость устройства

Недавно Зак Нельсон из JerryRigEverything провел серию краш-тестов нового iPad Pro и был впечатлен результатами. Центральная балка, по-видимому, обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов планшета, даже когда экран отделен от корпуса. Тест на вертикальный изгиб был менее разрушительным, поскольку у iPad Pro произошел катастрофический сбой в порту USB-C, который полностью разрушил дисплей.





Сэмюэл Колби из AppleTrack также пытался перегнуть новый iPad Pro, но он выдержал гораздо лучше, чем предыдущие модели. Балка жесткости, похоже, делает свое дело, так как это еще более заметно при изгибе в местах, где покрытие не защищает. Хорошей новостью для большинства является то, что планшеты, в отличие от смартфонов, с меньшей вероятностью будут повреждены при обычном использовании, особенно при сгибании. Конечно, все еще можно случайно сесть на него или наступить, но из-за размера планшета его трудно поместить в задний карман.