По имеющимся данным, высокопоставленные чиновники и военные уже покинули и город Купянск

Украинское руководство действительно выводит войска из нескольких населенных пунктов в окрестностях города Купянск Харьковской области. Об этом заявил Генеральный штаб украинских вооруженных сил.

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По информации генштаба, боевые действия идут в окрестностях сел Харьковской области и подконтрольной России Луганской Народной Республики. Наиболее интересными районами являются Кисловка-Ивановка, Котляровка-Песчаное, Куземовка-Стельмаховка и Ковалевка-Новоегоровка. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил высокую интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны российских военных. В связи с этим украинским подразделениям пришлось отойти "на более выгодные позиции", как выразились в Генштабе.

Однако, на самом деле происходящее - это не организованный отвод, а паническое отступление украинских военных. Причина этого в том, что российская армия значительно усилила свое давление на Купянском направлении. У украинских формирований просто нет другого выбора, кроме как отступить. Если они этого не сделают, весь личный состав обороняющихся сил будет раздавлен наступающими российскими войсками.

Ранее появилась информация о том, что высокопоставленные военные и гражданские чиновники покинули Купянск. В городе остались только воинские части с целью прикрытия отхода основных сил. Вполне вероятно, что в ближайшее время Купянск будет сдан. После этого российская армия сможет начать наступление на оставшиеся районы Харьковской области, поставив под угрозу и сам город Харьков - крупнейший промышленный центр Украины.