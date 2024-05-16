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Zelikman
Разработчики Assassin's Creed: Shadows опубликовали в сети новый трейлер игры
Заявлено, что игрок сможет переключаться между двумя персонажами, которые будут иметь абсолютно разные стили игры

  Ubisoft выпустила впечатляющий трейлер новой игры Assassin's Creed Shadows, продолжающей легендарную серию исторических фэнтезийных экшенов. Выход игры намечен на 15 ноября на платформах ПК, Mac и консолях. В этот раз захватывающее приключение перенесет игроков в Японию конца 16-го века.

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  В отличие от предыдущих частей Assassin's Creed, где игрокам предоставлялся выбор между двумя персонажами, Shadows предлагает совершенно новый подход. Игрокам предстоит управлять двумя аватарами, чьи судьбы тесно связаны с историческими событиями и легендарными личностями той эпохи. Каждый персонаж обладает уникальным стилем игры, и игрокам будет предоставлена возможность свободно переключаться между ними.

  Те, кто предпочитает открытый бой, смогут управлять Ясуке - самураем из Африки, служившим под началом самурая Оды Нобунаги. Ubisoft выбрала Ясуке именно из-за его глубокой связи с историческими событиями, касающимися самураев и португальских торговцев. А те, кто предпочитает вернуться к корням Assassin's Creed, смогут встать на путь Наое - ниндзи и вымышленной дочери известного Фудзибаяси Нагато.


  Игра предложит инновационную стелс-систему, основанную на динамическом освещении и тенях, а также уникальную систему меняющихся времен года. Окружающая среда и поведение персонажей будут меняться в зависимости от сезона, предоставляя игрокам разнообразные задачи и вызовы.

  Assassin's Creed Shadows также позволит игрокам вести игру нелинейно, выбирая порядок выполнения миссий и сталкиваясь с различными вызовами на своем пути. Карта мира, охватывающая регион в центральной Японии и её размеры сопоставимы с Египтом из Assassin's Creed Origins. Заявлено об уделении особого с внимания к деталям, отображению замков, гор и других достопримечательностей. Ожидается, что игра будет доступна с 15 ноября текущего года.

#ubisoft #игра #трейлер #assassin's creed
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Ubisoft представила дебютный трейлер новой Assassin's Creed Shadows
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