Ubisoft выпустила впечатляющий трейлер новой игры Assassin's Creed Shadows, продолжающей легендарную серию исторических фэнтезийных экшенов. Выход игры намечен на 15 ноября на платформах ПК, Mac и консолях. В этот раз захватывающее приключение перенесет игроков в Японию конца 16-го века.
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В отличие от предыдущих частей Assassin's Creed, где игрокам предоставлялся выбор между двумя персонажами, Shadows предлагает совершенно новый подход. Игрокам предстоит управлять двумя аватарами, чьи судьбы тесно связаны с историческими событиями и легендарными личностями той эпохи. Каждый персонаж обладает уникальным стилем игры, и игрокам будет предоставлена возможность свободно переключаться между ними.
Те, кто предпочитает открытый бой, смогут управлять Ясуке - самураем из Африки, служившим под началом самурая Оды Нобунаги. Ubisoft выбрала Ясуке именно из-за его глубокой связи с историческими событиями, касающимися самураев и португальских торговцев. А те, кто предпочитает вернуться к корням Assassin's Creed, смогут встать на путь Наое - ниндзи и вымышленной дочери известного Фудзибаяси Нагато.
Игра предложит инновационную стелс-систему, основанную на динамическом освещении и тенях, а также уникальную систему меняющихся времен года. Окружающая среда и поведение персонажей будут меняться в зависимости от сезона, предоставляя игрокам разнообразные задачи и вызовы.
Assassin's Creed Shadows также позволит игрокам вести игру нелинейно, выбирая порядок выполнения миссий и сталкиваясь с различными вызовами на своем пути. Карта мира, охватывающая регион в центральной Японии и её размеры сопоставимы с Египтом из Assassin's Creed Origins. Заявлено об уделении особого с внимания к деталям, отображению замков, гор и других достопримечательностей. Ожидается, что игра будет доступна с 15 ноября текущего года.