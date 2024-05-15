Согласно отчёту, большая часть сотрудников готова была бы работать на удаленке даже с меньшей зарплатой.

Свежие исследования выявили, что многие высокопоставленные сотрудники, включая тех, кто работал в таких компаниях, как Microsoft, Apple и SpaceX, ушли со своих должностей после внедрения правила о возвращении в офис(RTO).

реклама

Ученые из Университетов Мичигана и Чикаго провели обширное исследование, изучив 260 миллионов резюме из People Data Labs, чтобы выяснить, как эти правила повлияли на работников. Была выявлена связь между уходом высшего руководства и соблюдением правил RTO. Некоторые ушли раньше на несколько месяцев из-за этих мер, и многие из них устроились работать в конкурирующие компании, которые всё еще позволяли работать удаленно на полную ставку.

Политика RTO Microsoft начала действовать в апреле 2022 года и требовала от работников проводить в офисе не меньше трех дней в неделю. Это привело к сокращению доли старших сотрудников в общей численности компании более чем на 5%.

В Apple, где работа в офисе требовалась лишь один день в неделю, доля высшего руководства снизилась на 4%. SpaceX вообще отменила удаленную работу, что привело к уменьшению доли старших сотрудников на 15%.

Многие генеральные директора утверждают, что работа в офисе делает сотрудников более продуктивными и, следовательно, компания становится более успешной с финансовой точки зрения. Однако исследование показывает, что это не всегда так.

"Старшие сотрудники, работавшие в компании долгое время, владеют ценным человеческим капиталом и имеют обычно высокую производительность, которую они забирают с собой, уходя из компании", - пишет один из соавторов исследования, доцент кафедры государственной политики в университете Чикаго.