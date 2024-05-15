По словам одного из разработчиков, проблема заключается в централизации майнинг-пулов

Мэтт Коралло, один из ведущих разработчиков Bitcoin, предупреждает о грядущем глобальном регулировании ведущей блокчейн-сети. На своих ресурсах он отмечает, что сама ключевая миссия криптовалюты под номером 1, как приватного, масштабируемого и доверительного финансового инструмента, находится под угрозой. Коралло заявляет, что современные технологии масштабирования, как к примеру сайдчейны и lightning network, зависят от централизованных посредников, что делает их подверженными контролю со стороны регуляторов.

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Он также критикует проводимые попытки внедрения новейших технологий масштабирования, включая накопительные пакеты, утверждая, что они не решают проблему доверия. Коралло отмечает, что данная проблема актуальна для всех криптовалют, а не только для Bitcoin, и не может быть решена путем простого изменения протоколов. По его мнению, попытки создания систем платежей без доверия не принесли успеха, и централизованные решения стали нормой.

В конце он выражает беспокойство относительно текущего состояния централизации майнинговых пулов, делая Bitcoin уязвимым к захвату регуляторами. Он призывает сообщество к срочной модификации конфиденциальности кошельков, агрессивному инвестированию в нормативные изменения и внедрению масштабируемых решений. В противном случае, по его мнению, будущее биткойна выглядит неутешительно.