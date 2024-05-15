Средняя зарплата сотрудников компании выросла до $267 тысяч

За вклад в превращение компании в ИИ-гиганта стоимостью $2,28 триллиона генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг был вознагражден повышением заработной платы на 60% за последний финансовый год, что увеличило его общее вознаграждение до огромных $34 миллионов и поместило его впереди генеральных директоров конкурентов Лизы Су и Пэта Гелсингера.

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Доминируя в области передового оборудования для искусственного интеллекта, NVIDIA выросла в цене акций с $289 в мае прошлого года до $913 сегодня. Рыночная капитализация в размере $2,28 триллиона делает ее 3 по величине компанией в мире после Apple с $2,87 триллиона и Microsoft с $3,09 триллиона.

Генеральный директор Хуанг теперь видит, что его компенсационный пакет за финансовый год 2023 сократился на $2,5 миллиона, или примерно на 10%, из-за того, что NVIDIA не достигла финансовых целей, однако, его общая сумма вознаграждения составила $21,3 миллиона.

Годовые отчеты NVIDIA показывают, что вознаграждение Хуанга значительно выросло за последний финансовый год, увеличившись на 60% и достигнув $34,2 миллиона. Оно составляется из $26,7 миллиона в виде акций, $4 миллионов в виде денежных бонусов и $2,5 миллиона на другие расходы, включая расходы на машину, водителей и охрану в его доме.

Успех компании приносит пользу не только генеральному директору NVIDIA. Business Insider отмечает, что средняя заработная плата сотрудников за последний финансовый год составила почти $267 тысяч, что на 17% выше, чем в предыдущие годы.