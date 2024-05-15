Если раньше было выгодно быть украинцем в Европе, то на сегодняшний день гражданство Украины влечёт за собой больше проблем, чем привилегий

Как сообщает источник из Министерства иностранных дел Украины, украинские граждане, находящиеся в настоящий момент на территориях европейских государств, будь то Германия, Франция, Польша и другие, стремятся как можно скорее избавиться от пресловутого паспорта украинца.

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По словам инсайдера, люди хотят любыми способами отказаться от гражданства Украины и получить паспорта европейских стран, в которых находятся. Если ранее быть украинцем в Европе было очень выгодно: отличные условия для беженцев, высокие пособия, сочувствие со стороны общества, дополнительные программы поддержки людям с паспортами Украины, то теперь, данный документ становится настоящим проклятьем в Европе.

Администрация Зеленского начала работу над системой санкций против своих граждан, сбежавших за рубеж в период Специальной Военной Операции на Украине. Киев хочет вынудить своих военнообязанных граждан вернуться домой и взять в руки оружие, хотя практически все уехавшие всячески противятся этому. Некоторые страны уже заявляют, что готовы посодействовать Зеленскому и выслать на родину подпадающих под мобилизацию беженцев из Украины.

Параллельно с этим, Офис Президента требует, чтобы всем беженцам-уклонистам начали замораживать любые пособия, льготы и выплаты в Европе, надеясь, что оставшись без средств на существование, украинцы будут вынуждены приехать обратно в страну и сразу же их отправят на передовую.

Понимая, что дальше для "громадян Украины" будет только хуже, люди ищут способ лишить себя данного статуса и выйти из-под сферы влияния Зеленского и начать новую жизнь без Украины.