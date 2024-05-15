По словам силовиков, российские подразделения приблизились к центру города, на улицах протекают боестолкновения

Отряды ВС РФ не прекращают свое наступление по улицам города Волчанск, вытесняя украинские формирования со своих позиций. Обстановка в городе остается крайне тяжёлой для ВСУ из-за продвижения российских войск к центру. Эту информацию подтвердил сотрудник национальной полиции Украины, находящийся в данном районе.

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Российская армия сосредоточена на севере Волчанска, где уже идут бои в условиях города. Ситуация оценивается как очень тяжёлая. В соответствии с данными полиции, вооруженные силы России занимают позиции прямо в городе, а не в окрестностях, как рассказывает украинский Генеральный штаб. Северная часть города уже давно оказалась в осаде, многие жители смогли добраться только до южной части.

Стоит заметить, что сам сотрудник полиции давал обновления по ситуации из южной части города, разделенной от северной рекой, хотя прежде информировал из северной части, рядом с православным храмом.

Ранее медиа-ресурсы сообщали, что отряды "Север" практически контролируют всю северную часть города, за исключением центральной, примыкающей к реке. Продвижение затрудняется из-за активной деятельности украинских снайперов, скрытых в городских застройках. Информация о захвате здания администрации Волчанска оказалась недостоверной.

Важно отметить, что администрация Зеленского старается скрыть реальную обстановку на Харьковском направлении, представители Генерального штаба продолжают утверждать, что войска России не продвигаются к Волчанску, а диверсионные группы давно ликвидированы.