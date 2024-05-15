Данная поставка будет профинансирована из утвержденного конгрессом пакета помощи

Администрация Байдена активно работает над отправкой Украине дополнительной батареи ПВО «Patriot», сообщают источники, знакомые с текущей ситуацией. США и их союзники пытаются нарастить ПВО страны на фоне усилившихся авиаударов России.

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Согласно данным людей, просивших оставить свои имена в тайне, Соединённые Штаты намерены отправить на Украину дополнительную батарею противовоздушной обороны вместе с радарами. Также сообщается, что европейские союзники Киева прорабатывают план по отправке дополнительных ПВО из своих запасов.

На прошлой неделе Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве и отметил необходимость двух систем «Patriot» для Харькова, который стал местом нового российского наступления.

Правительство Зеленского обратилось к нескольким союзникам с просьбой о предоставлении дополнительных батарей «Patriot» стоимостью в 1 миллиард долларов и других систем ПВО. Ранее США сообщили об отправке одной батареи и поддержке стабильных поставок ракет для еще двух систем в стране. В прошлом месяце Германия обязалась отправить еще одну систему.

Производство и обслуживание «Patriot» обходятся дорого, и многие из используемых систем уже устарели. Это вызывает недовольство украинских чиновников, которые утверждают, что европейские союзники должны уделять этому больше внимания.

Батарея «Patriot» включает радары и станции управления для идентификации, отслеживания и нацеливания оружия, а также ракетные пусковые установки и машины поддержки. Ракеты системы производятся корпорацией Lockheed Martin, а радиолокационные и наземные элементы управления - корпорацией Raytheon Technologies.

Финансирование для новой системы предположительно будет выделено из пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов, недавно утвержденного конгрессом.