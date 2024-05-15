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Zelikman
В России разрабатывают переносную антидроновую систему "Фумигатор" для штурмовых подразделений
Согласно имеющимся данным, комплекс из двух модулей будет переноситься двумя бойцами и создавать защитный купол диаметром до 300 м

  Российские корпорации не прекращают работу над созданием и усовершенствованием защиты от FPV-дронов и ударных беспилотных летательных аппаратов, создавая индивидуальные комплексы для прикрытия штурмовых подразделений в бою. Одним из новых разработок стала система "Фумигатор" от компании "Лаборатория ППШ".

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  Этот носимый комплекс необходим для защиты передовых отрядов от FPV-дронов и беспилотников, способных сбрасывать боеприпасы. Состоящий из двух модулей, комплекс создает защитный купол диаметром до 300 метров, а также подавляет работу FPV-дронов. Работает система до семи часов на одном заряде, и ее могут переносить два бойца.

  Новые продукты, такие как "Фумигатор FPV", также разрабатываются на основе этих модулей. Эти переносные устройства необходимы в первую очередь штурмовым группам и содержат модули подавления различных частот.

  Подробности о стадии разработки и поставках "Фумигатора" в зону боевых действий не сообщаются, но проблема с беспилотниками остается очень актуальной. Носимые комплексы РЭБ являются одним из способов защиты жизни бойцов от потерь, вызванных беспилотниками. В условиях современных боевых действий различные БПЛА используются практически во всех сферах, от разведки, до непосредственного поражения живой силы и техники.

#сво #техника #армия #оружие #бпла #дроны
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ev_ruso
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ну просто большинство из них просто жрут говно ой пардон попсу с лопаты, слабо понимая, что к чему и не имея реальных замеров обеих платформ, т.е по принципу веры... пророк сказал , пророк прав... ес...
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J0k3r
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А причем здесь невесомость? Объект лишается массы, что ли?
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ev_ruso
12:55
уж совсем изьясняешься на пальцах т.е сначала посыл что не всякий алгоритм можно распаралелить, поэтому не каждая программа может загрузить все ядра. Но обяснение малых и больших ядер так себе, проще...
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Renegade1979
12:54
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В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
OgoGoLog
12:53
"У одного будут кубометры долларов в квартире, можно людей машинами давить и как с гуся вода." Об этом ты узнаешь только тогда, когда их ловят и сажают. Так что хватит паясничать и разводить демагогию...
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Dn Kz
12:53
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В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Dn Kz
12:51
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В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
ev_ruso
12:49
не 8300 и 8500 тоже на смешаных ядрах, единственное у амд во всех ядрах Гипертрейдинг есть
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
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