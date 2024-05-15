Согласно имеющимся данным, комплекс из двух модулей будет переноситься двумя бойцами и создавать защитный купол диаметром до 300 м

Российские корпорации не прекращают работу над созданием и усовершенствованием защиты от FPV-дронов и ударных беспилотных летательных аппаратов, создавая индивидуальные комплексы для прикрытия штурмовых подразделений в бою. Одним из новых разработок стала система "Фумигатор" от компании "Лаборатория ППШ".

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Этот носимый комплекс необходим для защиты передовых отрядов от FPV-дронов и беспилотников, способных сбрасывать боеприпасы. Состоящий из двух модулей, комплекс создает защитный купол диаметром до 300 метров, а также подавляет работу FPV-дронов. Работает система до семи часов на одном заряде, и ее могут переносить два бойца.

Новые продукты, такие как "Фумигатор FPV", также разрабатываются на основе этих модулей. Эти переносные устройства необходимы в первую очередь штурмовым группам и содержат модули подавления различных частот.

Подробности о стадии разработки и поставках "Фумигатора" в зону боевых действий не сообщаются, но проблема с беспилотниками остается очень актуальной. Носимые комплексы РЭБ являются одним из способов защиты жизни бойцов от потерь, вызванных беспилотниками. В условиях современных боевых действий различные БПЛА используются практически во всех сферах, от разведки, до непосредственного поражения живой силы и техники.