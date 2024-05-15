Точной информации о дате запуска сериала пока нет.

Amazon и Crystal Dynamics официально вывели свое партнерство на новый уровень. Amazon Prime Video, дочерняя компания гигантского ритейлера электроники, заказала экранизацию франшизы Tomb Raider, в которой Фиби Уоллес-Бридж выступит в качестве сценариста и исполнительного продюсера. Слухи о серии Amazon Tomb Raider с Уоллесом-Бриджем у руля циркулировали с начала 2023 года, но теперь это официально.

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Amazon объявила, что премьера сериала состоится эксклюзивно на Prime Video по всему миру. Сериал будет основан на популярной франшизе Tomb Raider и расскажет о приключениях знаменитого археолога Лары Крофт. Amazon сотрудничала с Crystal Dynamics в 2022 году, чтобы помочь опубликовать следующую часть франшизы Tomb Raider. Хотя у игры пока нет названия, она описывается как приключенческая игра для одного игрока с динамичным повествованием, которая станет следующей главой легендарной франшизы. Она будет доступна на нескольких платформах и будет разработана с использованием движка Unreal Engine 5. В игре также будут представлены несколько знакомых элементов из серии, включая головоломки и поиск пути.

Netflix, с другой стороны, все еще работает над анимационным спин-оффом франшизы Tomb Raider. Игра была анонсирована в 2021 году и получит продолжение после событий трилогии. Трейлер первого сезона был выпущен в конце 2023 года, но до сих пор нет конкретной даты выхода.