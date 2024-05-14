Вместе с этим, цена высокопроизводительных серверов от компании будет доходить до 3 млн долларов за единицу

По оценкам HSBC, ожидаемый ценовой диапазон графического процессора Nvidia B100 начального уровня составляет от $30 000 до $35 000, что соответствует ценовому диапазону Nvidia H100. Ожидается, что более мощный B200 будет стоить от $60 000 до $70 000. Однако, неясно, будет ли B200 таким же популярным, как H100, поскольку он не в 2 раза быстрее B100.

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HSBC также оценивает стоимость сервера Nvidia GB200 NVL36 в $1,8 миллиона, в то время как NVL72 оценивается в $3 миллиона. Возможно, на этот раз Nvidia будет менее склонна предлагать высококачественные графические процессоры и вместо этого сосредоточится на высокопроизводительных серверах с графическими процессорами Grace и Blackwell. Ожидается, что Nvidia GB200 NVL36 с 36 чипами GB200 superchips (18 процессоров Grace и 36 улучшенных графических процессоров B200) будет стоить около $1,8 миллиона, в то время как Nvidia GB200 NVL72 с 72 чипами GB200 superchips (36 процессоров Grace и 72 улучшенных графических процессора B200) будет стоить около $3 миллионов.

Продажа готовых систем вместо отдельных графических процессоров позволяет Nvidia частично компенсировать затраты системных интеграторов, увеличивая их доход и прибыльность. Те, кто использует графические процессоры Nvidia для искусственного интеллекта, скорее всего, получат свои машины быстрее, если будут покупать у Nvidia, что улучшит их конкурентные позиции на рынке.

Важно отметить, что фактические цены на оборудование для центров обработки данных зависят от реальных объемов и переговоров, поэтому к этим оценкам следует относиться с неким скепсисом. Крупные покупатели, такие как Microsoft, могут получать значительные скидки, в то время как другим, возможно, придется платить более высокую цену.