Благодаря новейшей автоматической системе пожаротушения, изделие способно обрабатывать легкие металлические сплавы, включая магний.

Компания "Стан" разработала новый специализированный станок с ЧПУ, способный обрабатывать сложные детали и запчасти для производства винтокрылых машин. Это первый продукт компании, который может обрабатывать легкие металлические сплавы, включая магний. Станок получил уникальную автоматическую систему пожаротушения.

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Обновлённая модель 700V является изделием научно-производственного объединения "Станкостроение". Он разработан для полной обработки деталей сложной формы, используемых для выпуска компонентов корпуса вертолета. Станок имеет жесткую конструкцию, повышенную точность и улучшенный контроль скорости вращения, что позволяет ему выполнять различные операции механической обработки и обрабатывать крупные детали массой до 1,5 тонн за короткий промежуток времени.

Уникальной особенностью модели 700V является встроенная система пожаротушения. При механической обработке магниевых сплавов может образовываться пожароопасная стружка, которая способна вызвать пожар и повреждение оборудования. Рабочая площадь машины составляет 18 кубических метров и оснащена газовой системой пожаротушения, которая предназначена для предотвращения непредвиденных ситуаций. Газы, используемые в системе, абсолютно безопасны для сотрудников и аппаратуры.

Предприятия Государственной корпорации Ростех не прекращают работать над модернизацией и усовершенствованием отечественного оборудование и техники, используемой как в гражданской, так и военной сферах.