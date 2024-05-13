Компания делает большой упор на технологии ИИ, и чтобы использовать весь функционал по максимуму, понадобится 11 версия Windows

Несмотря на то, что база пользователей Windows 10 остается значительно больше, чем Windows 11, AMD, как сообщается, планирует прекратить поставлять драйверы для более старой ОС, начиная с APU Strix Point. Это связано с тем, что "Красные", как и любая другая компания, позиционирует себя как инвестора в искусственный интеллект, и поэтому отдает предпочтение Windows 11 перед 10. Кроме того, Microsoft намерена прекратить поддержку Windows 10 в 2025 году.

реклама

В недавнем отчете на Weibo от источника, который утверждает, что является менеджером Lenovo в Китае, говорится, что процессоры AMD Zen 5 будут иметь 10%-ное увеличение количества инструкций за такт (IPC) и что начиная с APU Strix Point AMD прекратит обновлять драйверы для Windows 10.

Согласно последнему отчету Statcounter, опубликованному в этом месяце, доля пользователей Windows 11 по всему миру падает второй месяц подряд, составив примерно 26%, в то время как доля Windows 10 выросла почти до 70%. Похоже количество пользователей не так важно для AMD, как ее ориентация на ИИ. Недавние отчеты предполагают, что компания планирует запустить новую схему именования своих мобильных процессоров на базе Zen 5, которая будет включать термин AI в длинные названия. Например, говорится, что грядущая Asus VivoBook S16 будет оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 HX 170.

Для доступа ко всем дополнительным возможностям AI, интегрированным в Strix Point, пользователям понадобится Windows 11, которая с каждым обновлением будет получать больше функций и инструментов, связанных с технологией.

Хотя решение прекратить предоставление драйверов для Windows 10 из-за расширения возможностей искусственного интеллекта в Windows 11 может вызвать некоторое разочарование у пользователей, реальной причиной этого решения, вероятно, является тот факт, что Microsoft прекратит поддержку Windows 10 (версия 22H2) 14 октября 2025 года.