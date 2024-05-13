Пользователи интернета предположили, что Roaring Kitty снова в игре

Как сообщает американская пресса, акции корпорации GameStop выросли на 46% на премаркете из-за спекуляций о возвращении Кита Гилла в социальные сети, который в 2021 году стал известен как "Roaring Kitty". В сообщении на Х мужчина представлен с миниатюрным игровым контроллером, что вызвало интерпретации о возвращении Гилла в игру. За несколько часов пост собрал более 9 миллионов просмотров.

реклама

Акции GameStop, выросшие на 60% в этом месяце, готовы продолжить рост и превзойти показатель в 87% с марта 2021 года. Недавний рост привлекает розничных инвесторов, и, как сообщает Джакомо Пьерантони из Vanda Research, приток средств в прошлую неделю составил $12 млн.

Опционы на акции GameStop также стали популярны среди трейдеров. Открытый интерес по коллам достиг самого высокого показателя в этом году, а продажи коллов почти в 3 раза превысили среднюю дневную выручку за 20 дней.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc., другой любимой розничными трейдерами компании, поднялись на 10% на премаркете. В то время как акции GameStop потеряли около 80% стоимости с момента своего пика, акции AMC упали более чем на 99% с того же времени.



