По мнению американских чиновников, стремительное продвижение КНР в этой области угрожает безопасности Соединённых Штатов.

Согласно информации издания Bloomberg, официальные лица из Соединенных Штатов намерены подчеркнуть свою озабоченность по поводу развития искусственного интеллекта в Китае, когда они встретятся с китайскими представителями для обсуждения новой технологии. Встреча, которая состоится во вторник в Женеве, станет первой, когда две страны ведут подобные переговоры.

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Соединенные Штаты и Китай конкурируют в разработке искусственного интеллекта, причем первые выражают обеспокоенность тем, что достижения последнего в этой области, якобы, представляют угрозу национальной безопасности. Официальные лица Соединенных Штатов планируют высказать эти опасения в ходе переговоров, сказал чиновник.

Помимо обсуждения рисков безопасности, Соединенные Штаты и Китай также изучат подходы к регулированию искусственного интеллекта, уделяя особое внимание глобальным дискуссиям по устранению потенциальных рисков, сказал другой представитель администрации.

Соединенные Штаты, Китай и Европейский союз соревнуются за то, чтобы задать тон тому, как будет регулироваться искусственный интеллект. Президент Байден усилил надзор за искусственным интеллектом в Соединенных Штатах с помощью таких мер, как создание Национальной инициативы по искусственному интеллекту и Управления по научно-технической политике Белого дома.

В Китае 15 августа вступили в силу 24 правительственных руководства по использованию генеративных сервисов в области искусственного интеллекта. Эти рекомендации направлены на регулирование создания изображений, видео, текста и другого контента с использованием искусственного интеллекта.