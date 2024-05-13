Станок 1728Y стал более компактным и получил новый функционал с большими возможностями

Холдинговая компания "Стан", дочерняя компания российской государственной корпорации "Ростех", разработала новую версию фрезерного станка с ЧПУ 1728Y с большими функциями и возможностями. Новая модель получила дополнительную ось координат, позволяющую выполнять задачи высокой точности со сложными авиационными компонентами и двигателями. 1728Y будет представлен на форуме "Металлообработка-2024" в Москве.

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1728Y производит сложные авиационные компоненты и запчасти двигателей, такие как клапаны, поддерживающие вращающиеся детали и передают крутящий момент от одного компонента к другому, а также лопатки ротора и турбины. Новая модель оснащена улучшенной защитой кабины в новом дизайне. Рязанский машиностроительный завод внедрил более компактную конструкцию с более широким доступом для технического обслуживания, которая уменьшает размеры защиты кабины на 50% до 4420x2480 мм (по сравнению с 6240x3070 мм в предыдущей версии).

Используется улучшенный метод снятия конвейера для стружки. Это значительно упростило процесс технического обслуживания и оптимизировало доступное пространство вокруг машины, повысив безопасность и комфорт. Решение даёт возможность более эффективно эксплуатировать производственные площади в цехе. 1728Y оснащен российским блоком управления с ЧПУ, гидравлической станцией и асинхронными двигателями. Рама и конвейер для стружки были изготовлены ООО "Станкостроение", дочерней компанией холдинга Стан, в рамках межзаводского сотрудничества.

"В прошлом году холдинг СТАН осуществил реорганизацию производственных процессов, что позволило создать прочный задел для устойчивого функционирования в новых геополитических и экономических условиях. Для выполнения программы импортозамещения мы развиваем межзаводскую кооперацию, последовательно наращивая объем кооперированных связей между предприятиями внутри холдинга. Сегодня практически все заводы СТАНа состоят в цепочке поставки взаимной продукции – это неотъемлемая часть производственного процесса ", - отметил Семен Якубов, управляющий директор Государственной корпорации "Ростех" по машиностроению и специальным проектам.