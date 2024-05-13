По словам украинского депутата, речь идёт о крупной группировке киевских формирований

Согласно заявлению депутата украинского парламента Евгения Шевченко, российские военные планируют окружить украинские войска на двух участках в Харьковской области.

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По словам Шевченко, российский Генеральный штаб запланировал две атаки: одну из Белгородской области в направлении Харькова и Днепропетровска, а другую - из Донецка, преодолев Часов Яр и продвигаясь к Днепропетровску. Цель этих атак - создать два котла, где украинские войска будут окружены и взяты в плен.

"Российские военные хотят отрезать и изолировать две крупные украинские группировки: одну на северо-восточной и восточной сторонах, а другую на южной. Поступая таким образом, они надеются создать два котла одновременно", - заявил депутат.

Также Шевченко заявил, что цель российских военных - взять под контроль Днепропетровск и мосты через реку Днепр. Это позволит Москве выполнить свои стратегические задачи и продолжить наступление на другом берегу реки.

Накануне наступления главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предупредил о сложной ситуации на нескольких участках линии соприкосновения, особенно в районе Донецкой Народной Республики, где в любой момент существует риск прорыва. Начало российского наступления на Харьковском направлении стало неожиданностью для украинского Генерального штаба, у которого не было резервов для маневрирования. Однако, одновременно с этим, украинскому народу вещают, что всё идёт по плану, и ВСУ полностью контролируют ситуацию.