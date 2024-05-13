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Zelikman
Financial Times: Перспективы на переизбрание Джо Байдена тают на глазах
По словам экспертов, виной всему очередная волна инфляции в стране

  Согласно недавнему опросу Financial Times, перспективы действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на переизбрание в ноябре снижаются из-за растущих опасений избирателей по поводу инфляции, сообщают эксперты издания.

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  Опрос, проведенный FT-Michigan Ross, показал, что высокие цены являются одной из самых больших финансовых проблем для 80% избирателей. Граждане США становятся все менее благосклонными к экономическому управлению Байдена: 58% не одобряют его по сравнению с 55% месяц назад.
Результаты показывают, что избиратели обвиняют Байдена в росте цен на бензин и продукты питания, несмотря на усилия его администрации по продвижению быстрорастущей экономики и сильного рынка труда, пишет газета. Опрос был проведен онлайн Global Strategy Group и North Star Opinion Research среди 1003 зарегистрированных избирателей в Соединенных Штатах, и его погрешность составляет плюс-минус 3,1 процентных пункта.

  Помимо этого, Байден вызывал большое количество негатива и со стороны молодёжи, так как его непопулярное решение о блокировке широко распространённой социальной сети TikTok может ударить по благосостоянию немалого количества представителей медиасферы.

#сша #экономика #байден #выборы
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