В настоящий момент неизвестно, какие любопытные технологии были получены российским ВПК

Американский танк "M1 Абрамс", который был захвачен российскими вооруженными силами в качестве трофея, изучен специалистами отечественно военно-промышленного комплекса. По словам генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, американские танки были изучены и проанализированы, но обсуждения на эту тему не проводилось.

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Специалисты госкорпорации изучают всю захваченную технику, включая ее боевые возможности и потенциал для дальнейшего развития российской техники. Пока неизвестно, смогли ли российские инженеры извлечь какую-либо полезную информацию из захваченной американской техники.

"Естественно, технику смотрели", - Чемезов ответил на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости.

Ранее уже было заявлено, что российская армия на Авдеевском участке захватила сразу несколько танков "Абрамс", привезённых из США, которые находились на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Магура". Один из танков был доставлен в Москву на гору Поклонная, где он был представлен в качестве экспоната на выставке трофейной иностранной бронетехники наряду с другими образцами западного и украинского производства.

Больше всего западные чиновники опасаются, что изучив западное вооружение российский ВПК сможет разработать более совершенную технику и средства поражения, использовав технологии России и НАТО. Всего американцы предоставили украинским военным 31 танк "Абрамс" M1A1, но предварительно сняли с них все секретное оборудование. По мнению экспертов, это тяжелый танк, который легко уничтожается на поле боя, а не "лучший в мире", как часто утверждают в США.