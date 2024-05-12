Сообщается, что подразделения освободили ещё несколько населенных пунктов за минувшие 24 часа

Вторые сутки боевых действий после начала масштабных наступательных операций российской группировки войск "Север" в Харьковской области, привели к освобождению дополнительных населенных пунктов в данном регионе, увеличив общую площадь освобожденной территории до 110 квадратных километров. Эту информацию передают российский военные Telegram-каналы.

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К вечеру 11 мая российские войска продолжают наступление по двум основным направлениям. В районе Липцов были освобождены три населенных пункта - Красное, Мороховец и Олейниково, армия продолжает продвигаться вперед. По направлению к Волчанску штурмовые группы "Бесстрашных" смогли захватить Гатище, вошли на северо-западные окраины Старицы, окопавшись там, а также добрались до окраин самого Волчанска. Имеются неофициальные сообщения о том, что войска уже вошли в сам город, но информация пока не подтверждена.

Сообщается, что украинские подразделения в Волчанске не проявляют особого желания обороняться, отступая через Старый Салтов и Белый колодец. Замечена массовая сдача украинских бойцов в плен, особенно из числа военнослужащих территориальной обороны. Одновременно с этим Киев распространяет дезинформацию о том, что наступление российских войск предположительно остановлено в "серой" зоне.

Нельзя не отметить, что заявления о локализации армии России в "серой" зоне, которые были сделаны спикером оперативно-стратегической группировки украинских формирований "Хортица" Волошина, не имеют ничего общего с реальностью: на некоторых направлениях продвижение вперед составило до 4 километров. Информации о введении в бой основных сил пока нет.