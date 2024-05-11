Однако, слишком жёсткое регулирование со стороны государства, по мнению экспертов, может стать препятствием для развития индустрии в стране

Россия имеет потенциал стать одним из ведущих биткоин-майнеров. Как сообщает Кембриджский центр альтернативных финансов, в пределах постсоветского пространства наблюдается усиливающаяся конкуренция между криптодобывающими компаниями из Российской Федерации и Казахстана.

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Благодаря высокоразвитой энергетической инфраструктуре данные страны существенно нарастили свою долю в общем хешрейте биткоина. Россия вносит порядка 4,5% мощностей сети, в то время как Казахстан превосходит в этом показателе с 13% от общего хешрейта BTC. Безусловными лидерами и самыми большими игроками остаются Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная Республика и Канада.

Однако, новый законопроект, поступивший в Государственную думу, предусматривающий жёсткое регулирование майнинга в РФ, может стать препятствием для страны, как утверждают эксперты. Глава Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин высказал мнение, что регулирование отрасли должно быть удобным, иначе криптодобыча в России не сможет справиться с быстрым развитием за рубежом.

Депутат Анатолий Аксаков успокаивает представителей индустрии, заявляя, что государство постепенно будет вводить смягчать регулирование, накапливая полезный опыт.