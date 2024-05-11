Данными боеприпасами могут вооружаться российские истребители Су-30, что повышает их эффективность в боевых действиях

В приобретении индийских ракет BrahMos в первую очередь заинтересованы азиатские государства, которые используют истребители Су-30. В сочетании эти два оружия способны стать убойным комплексом, который может уничтожать цели с высокой точностью на больших расстояниях. Эту мысль высказывает в своей статье аналитик индийской газеты The Eurasian Times Риту Шарма.

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Она обращает внимание на то, что изначально дальность действия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, созданной в рамках индо-российской совместной работы, составляла 290 км. В прошлом году Военно-Воздушные силы Индии успешно провели испытания версии этого оружия с расширенной дальностью до 450 километров, установленной на истребитель Су-30МКИ. Учитывая, что боевой радиус этого самолета достигает 1,5 тысячи км, мы получаем действительно мощное и эффективное вооружение. Особенно учитывая, что ракета способна развивать скорость 2,8 Маха, что в три раза превышает скорость звука.

Истребители Су-30МКИ в своем арсенале имеют такие страны, как Малайзия, Индонезия и Вьетнам. На недавней выставке Defence Services Asia в Куала-Лумпуре представитель компании BrahMos Aerospace сообщил, что предложил продукцию своей фирмы партнерам из этих государств, и они заявили что имеют интерес к этому оружию.

Крылатая ракета BrahMos, которая может быть использована как с воздушных, так и с наземных и пусковых установок, является результатом совместной работы российского НПО "Машиностроения" и индийской DRDO. Первые испытания этого оружия состоялись в 2001 году.