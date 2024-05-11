При достижении определенных температур скорость соединения будет снижаться, чтобы не допустить перегрева.

В связи с тем, что производители постоянно стремятся к увеличению пропускной способности и скорости передачи данных в PCIe, это приводит к повышенному выделению тепла. Проблему избыточного тепла Intel решила с помощью обновленного драйвера. "Контроллер пропускной способности PCIe" предназначен для автоматического регулирования скорости соединения при достижении определенной температуры.

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Постоянно увеличивающиеся скорости PCIe требуют большей целостности сигнала и более низких потерь сигнала. Особенно важно это для SSD PCIe 5.0, скорость передачи данных которых составляет 32 Гб/с. Для охлаждения таких устройств при длительных нагрузках часто требуются специальные решения.

Технология управления скоростью соединения PCIe, внедренная в новый драйвер, решает проблемы перегрева, возникающие из-за постоянно растущих скоростей PCIe. Это простое программное решение сложной проблемы, позволяющее динамически оптимизировать температурные режимы под нагрузкой.

Хотя драйвер в первую очередь ориентирован на серверы, он может быть полезен и для настольных и мобильных систем. Например, скорость соединения с графическим процессором может временно уменьшаться при повышении температуры.

PCI-SIG выпустил обзорный проект спецификации 0.3 для PCIe 7.0, что говорит о том, что развитие PCIe продолжается. Будущие стандарты могут потребовать более эффективного охлаждения. Новый драйвер контроллера полосы пропускания PCIe находится в процессе совершенствования инженерами Intel и может быть принят в ближайшем будущем.