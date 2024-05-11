Сообщается о поражении украинских подразделений и уничтожении нескольких артиллерийских систем

С учетом начала активных действий российских войск в Харьковской области, военные подразделения с успехом проводят наступательные операции и на других участках линии боевого соприкосновения.

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В Херсонщине и Запорожье группировка войск "Днепр" Вооруженных Сил России постепенно вытесняет силы ВСУ. Руководитель пресс-центра соединения Роман Кодрян рассказал о достижениях подразделений. В окрестностях населенных пунктов Казацкое, Новотягинка, Капуловка и Золотая Балка в Херсонской области, а вместе с этим и около села Работино в Запорожской области были нанесены ракетные удары по пяти бригадам украинских вооруженных сил – 35-й бригаде морской пехоты, 65-й механизированной бригаде, а также 103, 121 и 126 бригадам ТРО.

Киев потеряла свыше 25 бойцов за минувшие сутки. Также, по информации Кодряна, ВСУ понесли существенные потери в артиллерии – пять орудий, включая две 155-мм гаубицы M777 западного производства, 152-мм гаубицу Д-20, САУ "Краб" и 2С1 "Гвоздика".

Согласно информации Минобороны РФ, с начала конфликта украинские вооруженные силы потеряли свыше 9430 единиц полевой артиллерии и минометов.

Следует отметить, что США накануне объявили об очередном пакете военной помощи администрации Зеленского на сумму 400 миллионов долларов. В данный пакет войдут различные боеприпасы, оружие и другие виды в военной помощи, по типу обучения военнослужащих и обслуживание бронетехники.