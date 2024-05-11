Сообщается, что за первые сутки свыше 40 человек сдались в плен армии России

В первый же день Харьковской наступательной операции российская армия добилась прогресса, взяв контроль над несколькими приграничными населёнными пунктами. Невзирая на то, что операция не была внезапной для украинского Генерального штаба, подразделения смогли продвинуться вперед на обширном участке линии соприкосновения, согласно сообщениям различных Telegram-каналов.

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С утра ситуация выглядит следующим образом: войска группировки "Север" продолжают наступление, контролируя приграничные территории и растягивая оборону украинских формирований. Были нанесены успешные удары на глубину до 70 километров, в результате чего были уничтожены объекты ВСУ и их вооружение. Беспилотники "Ланцет" активно применялись в ходе операции. Были уничтожены два моста, в плен взято свыше 40 бойцов ВСУ из различных подразделений. Несмотря на начальную неразбериху в ВСУ, Киев сумел организовать сопротивление и идут встречные бои.





По информации источников, невзирая на прожвижения первого дня, войска приблизились к первой оборонительной линии ВСУ, выстроенной в Харьковской области. Вчера не было никаких прорывов, и впереди ожидается продолжение ожесточенных боев, учитывая хорошо организованную оборону украинских военных в данном районе.