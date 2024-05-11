По мнению Вашингтона, перед войсками нет цели прорвать оборону и освободить весь регион

За последние дни российская армия сумела достичь существенных успехов как на Авдеевском направлении, так и в Запорожье. Однако, наиболее громким и серьезным продвижением стала операция в Харьковской области, где войска вошли сразу с пяти направлений и разбили украинские формирования в нескольких приграничных населённых пунктах.

реклама

Сообщается, что предварительно по территории Харьковской области отработали Воздушно-Космические Силы и артиллерия, после чего в бой пошли пехотные подразделения, прикрываемые бронированной техникой. Сходу под контроль было взято не менее четырёх населённых пунктов. Именно такой операции опасались украинские военные в последние месяцы.

Украинское руководство опасается, что российские подразделения могут смести оборонительную линию ВСУ и начать освобождать Харьковскую область. В свою очередь, накануне Вашингтон озвучил свою точку зрения касательно боевых действий в данном регионе. По мнению правительства Соединённых Штатов, российская армия всего лишь создаёт буферную зону рядом с границей Российской Федерации и не собирается проводить операции вглубь Харьковской области.

С конца 2023 года киевские формирования усилили обстрелы мирных городов Белгородской области. Удары наносились непосредственно по гражданскому населению. Офицеры ВСУ объясняли такие удары необходимостью нивелировать новости об огромных потерях украинской армии на поле боя и попыткой запугать россиян. Судя по всему, в США понимают, что создание буферной зоны в Харьковской области для России необходимо и не собираются выделять каких-либо дополнительных средств Зеленскому по этому поводу.