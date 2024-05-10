Компания считает, что это станет новым драйвером роста выручки компании

Electronic Arts (EA) рассматривает возможность размещения рекламы в своих играх из разряда AAA-проектов, и ожидается, что на этот раз результат будет другим. Во время недавнего отчета о доходах генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявил, что внутриигровая реклама может стать "значительным драйвером роста" для компании.

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Уилсон добавил, что внутренние команды EA изучали, как внедрить "ненавязчивую" рекламу в игры, хотя этого может быть недостаточно, чтобы успокоить геймеров. Интересно, что EA пробовала это раньше. В 2020 году EA Sports UFC 4 включила полноэкранную рекламу телешоу Amazon Prime "Пацаны". Эта реклама отсутствовала при запуске игры и была добавлена примерно месяц спустя, что привело к негативной реакции и в конечном итоге к удалению рекламы.

Внутриигровая реклама существует почти столько же, сколько и сами видеоигры, начиная с "Страны приключений" 1978 года, в которой была представлена реклама продолжения игры "Пиратское приключение". В 1983 году была выпущена аркадная игра Tapper с рекламой пива Budweiser. В 1990-е годы произошел всплеск внутриигровой рекламы, во многих играх была показана реклама различных продуктов.

В 2000-х годах стал популярен другой метод внутриигровой рекламы: рекламные щиты. Размещение рекламы на фоновых экранах в гоночных и спортивных играх, которые похожи на рекламные щиты в реальной жизни, сделало их менее навязчивыми. В 2008 году кампания Барака Обамы заплатила EA за размещение политической рекламы в Burnout Paradise. EA также сотрудничала с различными рекламными компаниями для размещения рекламы в таких играх, как Madden, Tiger Woods PGA Tour, NHL и NASCAR. В Battlefield 2142 появилась реклама Pepsi и Intel, что заставило некоторых усомниться в погружении в игру.

В 2023 году SCS Software объявила, что продала рекламное пространство в American Truck Simulator компании Schneider National. Компания разместила объявления о наборе водителей на рекламных щитах вдоль виртуальных автомагистралей.

В 2022 году EA запатентовала систему, которая генерирует внутриигровой контент и рекламу в зависимости от стиля игры игрока. Компания может рекомендовать такие игры, как Bullet Hell или Soulslike, игрокам, которые продолжают участвовать в напряженных сражениях, или предлагать продать определенные предметы или DLC в зависимости от предпочтений игрока.