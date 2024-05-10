Западные политики опасаются, что компания Huawei становится всё более самодостаточной

Китайский технологический гигант Huawei добился значительного прогресса в достижении самодостаточности, о чем свидетельствует недавний выпуск смартфона Pura 70 Pro. Согласно отчету Reuters, компания смогла производить многие компоненты, используемые в устройстве, собственными силами, включая чип, изготовленный ее дочерней компанией HiSilicon.

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"Мы не можем назвать точный процент, но можем сказать, что использование отечественных компонентов значительно выше уровня Mate 60. Основное внимание здесь уделяется самодостаточности, все, что вы видите, когда открываете смартфон и смотрите, что сделано китайскими производителями, - это все о самодостаточности", - сказал Шахрам Мохтаари, старший специалист iFixit, специализирующийся на разборке.

Pura 70 Pro был выпущен в конце апреля и быстро распродан. Аналитики прогнозируют, что он заберет у Apple значительную долю рынка, открыв новую нишу. Политики в Вашингтоне скептически относятся к эффективности санкций США против Huawei.

Предыдущий анализ смартфона Mate 60, проведенный TechInsights в августе 2019 года, показал, что в устройстве использовались чипы DRAM и NAND производства южнокорейской SK Hynix. Однако iFixit и TechSearch определили, что чип NAND в Pura 70 Pro, скорее всего, был произведен HiSilicon, а чип DRAM по-прежнему производился SK Hynix. Pura 70 Pro по-прежнему содержит чип DRAM от SK Hynix, но теперь считается, что чип NAND был изготовлен HiSilicon.

SK Hynix подтвердила, что строго придерживается соответствующей политики с момента введения санкций в отношении Huawei, а также приостановила все транзакции с компанией. Однако, iFixit определил, что HiSilicon, возможно, также произвел контроллер для памяти в Pura 70 Pro.