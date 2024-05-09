Флагманом Intel может стать 24-ядерный чип с конфигурацией 8 + 16 Core Ultra 9 285K, а всего компания представит 13 моделей.

Согласно китайскому техническому изданию Benchlife, Arrow Lake-S на момент запуска будет состоять из 13 моделей, включая три модели из серии K. Первым из них является Core Ultra 9 285K, 24-ядерный чип с конфигурацией 8 + 16. Также будут выпущены две другие модели, Core Ultra 7 265K с 20 ядрами (8 + 12) и Core Ultra 5 245K с 14 ядрами (6 + 8). Все три процессора будут иметь TDP 125 Вт.

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Ожидается, что в линейку будут добавлены три дополнительные модели, отличные от серии K, с заблокированными множителями. Они упоминались в более раннем отчете разработчика @OneRaichu как "275", "255" и "240", но можно ожидать, что они будут продаваться как Core Ultra 9 275, Core Ultra 7 255 и Core Ultra 5 240. Все три будут иметь потребляемую мощность 65 Вт, и по крайней мере один из них, Core Ultra 5, по слухам, будет иметь 10 ядер в конфигурации 6 + 4. Однако, ни один из них не будет поддерживать hyper-threading, поскольку Intel отказалась от этой функции в процессорах Arrow Lake-S.

Также ожидается, что будут выпущены два чипа из серии Core Ultra 200F, один с TDP 125 Вт, а другой с потребляемой мощностью 65 Вт. Кроме того, Arrow Lake-S предложит пять моделей из серии Core Ultra 200T, все рассчитаны на потребляемую мощность 35 Вт. Никакой другой информации о предстоящих процессорах, такой как тактовая частота, ограничения мощности и поддержка скорости памяти, в отчете нет.

Согласно более ранним сообщениям, процессоры серии Core Ultra 200 будут совместимы только с новыми материнскими платами из линейки 800-й серии с разъемом LGA-1851. Это означает, что потребителям придётся инвестировать в обновление до новой платформы. Недавние утечки предполагают, что Intel может анонсировать линейку Arrow Lake-S на выставке Computex 2024 в следующем месяце.