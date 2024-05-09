Украинские граждане могли наблюдать за празднованием Дня Победы на Красной площади в Москве

Согласно поступающей из украинских источников информации, российские хакеры вновь взломали местные телевизионные каналы на Украине, в частности речь идёт о кабельном телевидении в Одесской области.

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Из сообщений в социальных сетях и мессенджерах можно понять, что в настоящий момент, граждане включающие телевизор могут насладиться лицезрением Парада Победы в честь праздника 9 Мая, который проходит на Красной площади в Москве. В сети также появились видеоматериалы, где украинские граждане переключают телеканалы и в течение нескольких секунда на каждом из начинается трансляция праздника.

Ранее подобные кибер-атаки проводились на украинские средства массовой информации, включая и радиовещание. Таким же образом украинское население наблюдало за празднованием Дня Победы в Великой Отечественной Войне и в 2023 году. Также периодически по телевизору передавалась инструкция для украинских военнослужащих, как можно сдаться в плен Вооруженным Силам Российской Федерации.

Не удивительно, что западные спецслужбы так частно пишут о действиях российских хакеров, что подчеркивает мастерство и упорство отечественных кибер-группировок.