Вашингтон считает, что администрация Нетаньяху не прикладывает достаточно усилий для защиты мирных жителей Сектора Газа

Соединенные Штаты временно приостановили доставку авиабомб в Израиль из-за военного нападения на город Рафах в Газе, в котором проживает примерно 1,4 миллиона палестинцев. Белый дом еще не принял окончательного решения о том, продолжать ли поставки, но источники, близкие к администрации, говорят, что за решением внимательно следят. Вашингтон критикует действия Израиля в Газе, утверждая, что страна делает недостаточно для защиты гражданского населения и обеспечения доставки гуманитарной помощи в регион.

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Это не первый случай, когда Соединенные Штаты используют этот инструмент для давления на Израиль. В 2014 году президент Обама отложил поставку ракет "Хеллфайр" Израилю во время предыдущего раунда боевых действий в Газе. Точно так же президент Рейган приостановил поставки артиллерийских снарядов в 1982 году после вторжения Израиля в Ливан, а президент Никсон остановил поставки оружия Израилю в начале войны Судного дня в 1973 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате израильских бомбардировок и наземных наступательных операций в Газе погибло почти 35 000 человек. Президент Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дальнейшая поддержка войны со стороны США будет зависеть от новых шагов по защите гражданского населения.

Соединенные Штаты также недавно подписали пакет помощи Израилю в размере $3,8 миллиарда. Однако, администрация пока не сообщила, связано ли прекращение поставок бомб с этой помощью. Представитель Белого дома заявил, что решение было принято независимо и не было привязано к пакету помощи.