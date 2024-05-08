Сообщается, что в атаке ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Луганске использовались американские ракеты ATACMS.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Луганск в Луганской Народной Республике, входящей в состав Российской Федерации. Подробности инцидента предоставил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

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По словам Пасечник , украинские военные начали атаку ракетами ATACMS переданными Соединёнными Штатами Америки. В результате пятеро сотрудников нефтеперерабатывающего завода получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Также был поврежден нефтеперерабатывающий завод, повреждены линии электропередач и газопроводы. К тушению пожара привлекались все пожарные подразделения Луганска.

Пасечник также отметил, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются формой компенсации украинскому правительству за потери, понесенные на полях сражений. Вполне вероятно, что чем более серьезный урон украинские военные понесут на передовой, тем активнее украинское правительство будет пытаться атаковать объекты на территории России, проводить диверсионные акции и террористические акты, в том числе против гражданского населения.

Возникает вопрос о реакции на использование ракет Североатлантического Альянса против объектов на территории России. По мнению экспертов, необходимо адекватно отреагировать на передачу странами западной коалиции ракет дальнего действия Украине.