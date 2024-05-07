По словам инсайдера, многие волонтёрские организации сокращают или прекращают свою деятельность

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, граждане страны перестали донатить на нужды Вооружённых Сил Украины после утверждения нового законопроекта об ужесточении мобилизационных мероприятий.

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По словам инсайдера, большинство волонтёрских организаций либо сокращают свою деятельность, либо вовсе распускают свой штаб. Эти факторы не могут не влиять на ситуацию в войсковых соединениях. Некоторым подразделениям перестали поступать необходимые вещи, амуниция и медикаменты.

Ранее источники уже рассказали, украинцы в целом перестают пересылать денежные средства на территорию страны из зарубежных государств, например регионов Европейского Союза. При этом наоборот, большинство граждан стремится вывезти заграницу всё нажитое и уйти подальше от Зеленского и мобилизации.

Тем временем, администрация Зеленского ищет пути, через которые можно было бы договориться с Европейской Комиссией и отменить все льготы и выплаты для украинских беженцев. По мнению Офиса Президента Украины, это подтолкнуло бы их вернуть обратно на родину, где они пройдут фильтрацию и будут направлены на передовую, либо направлены в наступательный резерв для следующей масштабной атаки ВСУ, подобной провалу 2023 года.