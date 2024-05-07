Западные специалисты изменили оформление сайта, теперь на нём содержатся пресс-релизы правоохранительных органов.

Международная коалиция, известная как Cronos, в которую входят правоохранительные органы нескольких стран, включая Великобританию и США, закрыла официальный веб-сайт группы программ-вымогателей LockBit. Это выглядело как обычный демонтаж, с сообщением на экране о том, что сайт был захвачен властями.

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В воскресенье произошел необычный поворот событий, когда один из веб-сайтов, связанных с группой, внезапно снова стал активным. Хотя он сохранил исходное форматирование LockBit, контент был связан с арестом. Сайт содержал пресс-релизы правоохранительных органов и ссылки на дополнительную информацию, такую как "Кто такой LockbitSupp?" и "Что мы узнали". Некоторые люди предположили, что власти пытались "троллить" группу, но неясно, кто будет смеяться последним, когда LockBit все еще будет работать.

В понедельник Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило в своем аккаунте в Twitter, что сделает официальное заявление "в течение ближайших 24 часов". Неясно, будет ли это в форме пресс-релиза или же захваченный веб-сайт будет активирован с новой информацией от властей. Вероятно, будет сделано какое-то письменное заявление.

Известно, что в дополнение к захвату веб-сайта власти также взяли под контроль 34 сервера по всей Европе, Великобритании и Соединенным Штатам и получили ключи дешифрования. Они также арестовали двух членов группы - одного на Украине и одного в Польше. Власти полагают, что третий участник скрывается в России, и предложили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке.

LockBit впервые появился в 2019 году и с тех пор расширил свою деятельность. Теперь он использует программы-вымогатели как услугу, сдавая свое программное обеспечение в аренду другим хакерским группам и частным лицам, получая долю прибыли. LockBit стала одной из крупнейших групп программ-вымогателей в мире, заработав миллионы долларов в виде платежей за эти годы.

Группа настолько хорошо организована и широко распространена, что даже после февральского удаления в течение недели она вернулась к работе с новым веб-сайтом. У него появилось новое присутствие в Интернете, предлагающее те же услуги - программы-вымогатели. Веб-сайт по кибербезопасности VXUG сообщает, что он связался с кем-то из команды LockBit, который сказал, что Cronos просто "разыгрывает шоу".