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Zelikman
Rheinmetall планирует нарастить производство боеприпасов для украинских формирований
Также немецкий концерн разрабатывает снаряды повышенной дальности, способные поражать цели на расстоянии до 100 километров

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  Немецкая оборонная компания Rheinmetall в этом году предоставит Украине "десятки тысяч" артиллерийских снарядов. Генеральный директор компании Армин Паппергер сделал такое объявление в индустриальном клубе в Дюссельдорфе, Германия.

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  Паппергер также заявил, что Rheinmetall строит новые заводы в Германии и Литве для производства снарядов, необходимых украинским военным. Он не предоставил никаких дополнительных подробностей, но сказал, что компания привержена поддержке оборонных усилий Украины.

  Согласно отчету, производство артиллерийских снарядов на заводах Rheinmetall в Германии и Литве, как ожидается, значительно увеличится в этом году с целью выпуска 700 000 снарядов. Это значительное увеличение по сравнению с 70 000 снарядами, произведенными в 2020 году.

  Паппергер пока не раскрывал никаких планов по созданию завода в Украине по производству снарядов, но он заявил, что готов работать с украинским правительством, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для ведения боевых действий.

  Украинские военные заявили, что соотношение артиллерийских снарядов к российским в настоящее время составляет один к десяти. Однако они также отметили, что большая часть западной поддержки Украины была в форме публичных заявлений, а не реальных поставок оружия.

  Германия, как и другие страны НАТО, оказывает военную помощь Украине. Однако правительство страны также призывает страны НАТО предоставить более современное оружие, такое как противотанковые ракеты и истребители.

  Ранее Rheinmetall объявила о планах разработки новых артиллерийских снарядов с дальностью действия до 100 километров. Компания заявила, что эти снаряды будут более эффективными, чем существующие артиллерийские снаряды НАТО, дальность действия которых достигает 40 километров.

#техника #технологии #всу #оружие #боеприпасы #rheinmetall #снаряды
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