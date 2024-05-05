По данным издания, французские подразделения будут оказывать поддержку 54-ой ОМБр ВСУ под Славянском

Как сообщает китайское информационное агентство Asia Times, правительство Франции уже отправило на Украину свои военные подразделения, которые могут вступить в противостояние с российской армией.

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По информации издания, данная группировка уже развёрнута на Славянском направлении и будет отказывать поддержку 54-ой отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины. Согласно имеющимся данным, это подразделения Французского иностранного легиона и вероятно, президент Франции Макрон может не остановиться на отправке данного формирования, а продолжит отправлять войска на Украину.

Однако официального подтверждения от французских властей еще не поступало. Макрон уже не раз упоминал возможность отправки войсковых соединений Североатлантического Альянса на территорию Украины, в случае опасности полной катастрофы для украинских вооруженных сил на полях сражений. В целом, за последние недели Киев потерял контроль над несколькими населёнными пунктами и продолжает отдавать территории российским военным. Сырский подтвердил, что стабилизировать ситуацию крайне сложно из-за отсутствия резервов и оружия, и на фоне этого украинские чиновники озвучивают вероятность запроса помощи ввода западных войск.

В случае официального подтверждения с французской стороны отправки регулярных войск на Украину, ситуация может стать еще более опасной для всего мира.