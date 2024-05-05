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Zelikman
Компания AceMagic выпустила мини-ПК в честь "Дня Звездных войн" 4 мая
Технические характеристики компьютера пока не раскрываются, но судя по всему, на борту будут флагманские центральный и графический процессоры.

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  Компания AceMagic, прославившаяся за счет производства компактных персональных компьютеров, выпустила то, что, по ее утверждению, является "первым в мире мини-ПК для научно-фантастических игр в формате AAA". Приуроченный к рекламной кампании, связанной с Днем "Звездных войн" 4 мая, компания уже оформила страницу продукта для предзаказа, предоставляя своим клиентам скидки до 35% при регистрации. Однако, на данный момент технические характеристики недоступны на веб-сайте.

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  Наверняка, система "четырехмерного охлаждения", которой оснащен AceMagic M2A StarShip zenith, является отсылкой к "четырем мощным вентиляторам и семи медным трубкам" в конструкции. Сообщалось, что некоторые из предыдущих мини-ПК от AceMagic позволяли играть в игры даже без дискретных графических ускорителей, но эта крупная модель с четырехвентиляторным охлаждением, вероятно, будет оснащена специальным ускорителем GeForce или Radeon.

  Усовершенствованный внешний вид M2A StarShip дополняется дисплеем, расположенным по центру спереди. Можно увидеть примеры дисплеев AceMagic, которые используются для отображения потребляемой мощности графического процессора. В кратком описании указано, что дисплей также может передавать данные мониторинга в режиме реального времени, такие как температура процессора и графического процессора, энергопотребление, тактовая частота, скорость вращения вентилятора, использование памяти и многое другое.

  Представленный ранее топовый игровой ПК от AceMagic был квадратный Tank03, который был оснащен процессором Intel Core i9-12900H и графическим ускорителем Nvidia GeForce RTX 3080 для ноутбуков.

#amd #intel #nvidia #техника #компьютеры #мини-пк #железо #звездные войны
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