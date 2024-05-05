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Zelikman
Минобороны подтвердило полную зачистку населённого пункта Очеретино от остатков войск Киева
Зеленский разочарован неспособностью своего нового главнокомандующего взять ситуацию на поле боя под контроль

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  На линии боестолкновения продолжается наступление, российская армия продолжает расширять брешь в обороне ВСУ в районе Очеретино. Украинские военные отступают, не в силах остановить наступательную операцию российской армии. Согласно украинским источникам, Зеленский приказал не сдавать российским войскам ни одного украинского города. Однако у Сырского нет идей как это реализовать.

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  На линии соприкосновения существенных изменений ситуации не произошло. Западная группировка ВС РФ улучшила свои позиции на передовой и нанесла урон украинским военным в районах Синевира и Новосад. Центральная группировка полностью освободила посёлок Очеретино и улучшила свое положение, нанеся удары по пунктам дислокации украинских военных в районах Архангельского и Новоградского. Военные отразили восемь нападений ВСУ в районах Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновки и Нетайлово.

  Восточная группировка заняла более выигрышные позиции, нанеся потери украинским военным в районах Урожайного и Старомайорского. Группировка вооруженных сил "Днепр" продвигается в районах населенных пунктов Павловка, Запорожье, Ивановка, Михайловка и Золотая Балка на Херсонщине. Контратака украинских военных к северу от Работино была отбита.

  Согласно российским источникам, украинские военные понесли потери в 1165 человек ликвидированными и ранеными, один танк Abrams, два бронетранспортера, две БМП, один бронетранспортер Bradley, один бронеавтомобиль и восемь единиц военно-транспортной техники. Помимо этого, были уничтожены два артиллерийских орудия D-30 и четыре артиллерийских орудия D-20, одно артиллерийское орудие M777 и одно артиллерийское орудие M102, одно самоходное орудие FH-70 и одно самоходное орудие "Мста-Б", одно самоходное орудие M109 "Паладин" и одно самоходное орудие "Гвоздика".

#сво #всу #армия #бои #наступление #очеретино
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