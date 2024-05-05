Согласно официальным спецификациями у данного процессора должно быть 128 МБ

Обнаружение 192 МБ кэш-памяти L3 на AMD Ryzen 9 7950X3D вызвало волнение как среди геймеров, так и среди энтузиастов. В то время как в первоначальных спецификациях был указан кэш L3 объемом 128 МБ, недавние результаты показывают, что фактический размер кэша составляет 192 МБ. Это значительное увеличение объема кэша, которое может повысить производительность.

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Один из пользователей, X HXL, сделал открытие, проанализировав технические характеристики на Bilibili. Пользователь опубликовал скриншоты вместе с заявленными техническими характеристиками, которые включали кэш L3 объемом 192 МБ. В то время как некоторые пользователи предположили, что это могла быть ошибка в CPUID, другие предположили, что пользователь, возможно, наткнулся на инженерный прототип с большим размером кэша.

Технология, лежащая в основе увеличения размера кэша, включает добавление 64 МБ 7-нм памяти SRAM к каждому комплексу ядер процессора. Это может увеличить общий размер кэша L3 до 192 МБ. Хотя первоначальные спецификации Ryzen 9 7950X3D включали 128 МБ, возможно, AMD планировала выпустить вариант с большим размером кэша.

Во время посещения кампуса AMD в Остине, штат Техас, в 2023 году геймерам Nexus был показан прототип Ryzen 9 5950X3D с 192 МБ кэш-памяти L3. Этот прототип не предназначался для выпуска, но он демонстрирует, что AMD способна производить процессоры с большим объемом кэша.

И хотя первоначальные спецификации Ryzen 9 7950X3D не включали кэш L3 объемом 192 МБ, не исключено, что эта функция может быть включена в будущие процессоры AMD. Технология, лежащая в основе увеличения размера кэша, является многообещающей, и это может привести к повышению производительности в играх и других приложениях.