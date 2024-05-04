Зеленский требует держать оборонительные позиции любой ценой, невзирая на потери.

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, новый главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Александр Сырский заявил на ставке Владимиру Зеленскому, что ситуация на передовой стала вовсе критической, в частности речь идёт о Восточном направлении. Главком пожаловался, что ему приходится сжигать огромное количество резервных сил, которые постепенно истощаются, чтобы удерживать занимаемые позиции.

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По информации инсайдера, доклад главкома был воспринят в штыки руководством страны. Зеленский назначил Сырского не для жалоб на обстановку на поле боя, а для решительных действий и за готовность пожертвовать необходимым количеством резервов, чтобы выполнить поставленные Офисом Президента задачи.

Источник рассказал, что президент Украины Зеленский велел держать имеющиеся под контролем населённые пункты, несмотря на огромные потери. На Банковой разрешают бросать в бой столько людей, сколько потребуется.

Судя по всему, Зеленский вновь ставит на первую очередь не жизни своих людей, а политические решения и амбиции, как это было в период штурма Мариуполя, взятия Бахмута Частной Военной Компанией «Вагнер», или битвы за Авдеевку. Вместо разрешения на вывод войск и сохранения боеспособных подразделений, Киев забрасывал окопы новыми резервами.