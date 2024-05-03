По словам главы Министерства внутренних дел, у них якобы имеются неопровержимые доказательства

Германия утверждает, что якобы имеет убедительные доказательства того, что Россия стояла за кибератаками на чиновников Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца, правительственные ведомства и компании в прошлом году.

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"Мы настоятельно осуждаем кибератаки российских спецслужб. Эти атаки направлены не только на отдельные партии, политиков или лиц, но и на разрушение доверия к нашему правительству", - заявила министр внутренних дел Нэнси Фейзер журналистам во время визита в Прагу в пятницу.

По ее словам, под атаку попали компании в сферах логистики, обороны, аэрокосмической отрасли, информационных технологий, а также фонды и ассоциации. Помимо Германии, пострадали Украина и другие европейские страны.

Представитель министерства внутренних дел заявил, что у Германии и ее союзников есть убедительные доказательства того, что атаки были организованы группой под названием APT28, или "Fancy Bear", контролируемой российской военной разведкой ГРУ.

Фейзер сообщила, что APT28 воспользовалась "ранее неизвестной критической уязвимостью в Microsoft Outlook".

МИД Германии вызвал российского посла в Берлине, сообщил представитель министерства, добавив, что рассматриваются дальнейшие меры. Правительство заявило, что российские кибератаки и шпионаж в Германии значительно усилились после начала Специальной Военной Операции России на Украине.