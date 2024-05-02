Боеприпасы были запущены с тяжелого бомбардировщика Xian H-6K ВВС Китая

Россия и Китай стали первыми в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. В Соединенных Штатах прогресс в этой области был медленным, и большинство пусков гиперзвуковых ракет заканчивались неудачей. Американская программа также часто откладывается из-за бюджетных ограничений.

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Китайская ракета похожа по конструкции на российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", но имеет некоторые существенные тактико-технические отличия. Стоит отметить, что российские гиперзвуковые ракетные комплексы для платформ воздушного базирования были поставлены для экспериментального использования в ВВС России примерно за год до китайских испытаний. Первый успешный испытательный пуск "Кинжала" с истребителя МиГ-31 был проведен в марте 2018 года и вызвал сенсацию среди западных военных и экспертов, которые до тех пор не верили, что Россия способна создать ракету, способную развивать скорость 10 Махов.

Гиперзвуковые ракетные комплексы для платформ воздушного базирования были созданы на базе ракет наземного развертывания DF-15 (также известных как DF-17). Обе ракеты могут нести ядерную боевую нагрузку. Однако, есть значительное отличие: 10-метровая китайская ракета весит свыше 13 тонн, что означает, что ее можно запустить только с тяжелого бомбардировщика, такого как H-6K. Для запуска ракеты H-6K пришлось модифицировать, укрепив фюзеляж и установив специальное жесткое крепление для массивной полезной нагрузки.

Из-за веса китайской ракеты ее можно классифицировать как гиперзвуковую ракету только в теоретическом смысле. После запуска с "медленного" бомбардировщика ракета движется с дозвуковой скоростью, в то время как российский аналог, запущенный со сверхзвукового истребителя, такого как МиГ-31, может сразу развить необходимую скорость. Таким образом, гиперзвуковая скорость китайской версии "Кинжала" достигается боеголовкой ракеты только после ее отделения от пусковой платформы.

В Сети появилось первое видео запуска гиперзвуковой баллистической ракеты 2PZD-21 с китайского бомбардировщика Xian H-6K . Согласно сообщениям, ракета использует принцип DF-17 с баллистическим ускорителем и гиперзвуковой головной частью с самонаводящимся наведением. Согласно видео, бомбардировщик выпустил две ракеты. Стоит отметить, что, как отмечают эксперты, это единственное преимущество китайской системы перед российской "Кинжал", поскольку МиГ-31 может нести только одну ракету.